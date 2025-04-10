Санитарного заключения о состоянии пляжей в Анапе после крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе нет

Санитарного заключения о состоянии пляжей в Анапе после крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе нетОфициального санитарного заключения о безопасности пляжей в Анапе после ЧП с танкерами еще нет, точные сроки также не определены, сообщил начальник управления Роспотребнадзора Тимур Мурагимов.
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