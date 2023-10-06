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Юрист Данилов озвучил, кто может получить выплату в 100 тысяч рублей

Юрист Данилов озвучил, кто может получить выплату в 100 тысяч рублей

Жертвы мошенников могут получить выплату в 100 тысяч рублей. О способах возвращения средств рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов агентству «Прайм».

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