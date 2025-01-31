На перспективу: добыча нефти в России сокращается, пока растет производство газа

Добывающую отрасль России ждет перепланировка и переориентация на будущие потребности. В сочетании с выполнением международных обязательств это приводит к серьезным изменениям в энергетическом ландшафте всего сектора.
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