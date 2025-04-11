Лавров: Россия не позволит отдать ненавидящему русских Зеленскому территории

Иван Иваныч

Прям "не хотел", просто в предвыборной гонке врал напропалую и что с русофобией покончит, вернет статус русскому языку, что нацизм неприемлем, что он "за мир" и что даже на колени перед Путиным ради мира встать готов... На коленях его никто не увидел, а вот паясничающим и отказывающимся от всех мирных переговоров- каждый день созерцаем. "Как жалок шут на троне короля, Как глуп народ, который то позволил! Страною правит шут чуть-чуть шаля, Народ смеется, мучаясь от боли." А Уильям то Шекспир явно прозорливцем был- ещё когда про Зелю и 404-ю страну написал!)))