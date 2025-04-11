Сергей Лавров, руководитель российской дипломатии, в пятницу, 11 апреля, заявил, что Россия ни за что и никогда не позволит отдать ненавидящему русских главе киевского режима Зеленскому территории с русскими людьми.
Лавров: Россия не позволит отдать ненавидящему русских Зеленскому территории
Комментарии
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Иван Иваныч
Прям "не хотел", просто в предвыборной гонке врал напропалую и что с русофобией покончит, вернет статус русскому языку, что нацизм неприемлем, что он "за мир" и что даже на колени перед Путиным ради мира встать готов... На коленях его никто не увидел, а вот паясничающим и отказывающимся от всех мирных переговоров- каждый день созерцаем. "Как жалок шут на троне короля, Как глуп народ, который то позволил! Страною правит шут чуть-чуть шаля, Народ смеется, мучаясь от боли." А Уильям то Шекспир явно прозорливцем был- ещё когда про Зелю и 404-ю страну написал!)))
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10 час.
вд
валерий двойнишников
...а зачем таджикам с узбеками и бакинцами русские территории в розницу и оптом?
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9 час.
СК
Сергей К
просто так
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7 час.
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