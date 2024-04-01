Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте вырос до 55,7 пункта

Сезонно скорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности России (PMI), рассчитываемый S&P Global, в марте составил 55,7 пункта по сравнению с 54,7 в феврале, что свидетельствует о резком улучшении условий работы российских производителей товаров, которое ускорилось второй месяц подряд и стало максимальным с августа 2006 года.