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ЕС ввёл санкции против пяти россиян: в списке директора оборонных заводов

ЕС ввёл санкции против пяти россиян: в списке директора оборонных заводов

Евросоюз расширил антироссийские ограничения, включив в новый санкционный список пять российских граждан.

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