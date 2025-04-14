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Зеленский в эфире американского ТВ отказался от переговоров с Россией

Зеленский в эфире американского ТВ отказался от переговоров с Россией

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS News заявил, что не верит в возможность переговоров с Россией и подверг критике позицию США по отношению к войне.

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