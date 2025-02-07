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Царьград

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Внезапное исчезновение зятя Пригожина под Купянском: Слово взяли сослуживцы. Последнее сообщение и главный вопрос о его судьбе

Внезапное исчезновение зятя Пригожина под Купянском: Слово взяли сослуживцы. Последнее сообщение и главный вопрос о его судьбе

Зять знаменитого продюсера Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко в 2023 году ушёл добровольцем на фронт и уже больше года не выходит на связь.

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Комментарии
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Амара Карпова
Господи Спаси и Сохрани🙏🙏🙏🙏🙏
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19 час.
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