Выборы президента КФФ признаны состоявшимися. Барменкулов – президент федерации

Выборы президента Казахстанской федерации футбола признаны состоявшимися. Как стало известно Sports.ru Казахстан, апелляционный комитет утвердил избрание Адилета Барменкулова.

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