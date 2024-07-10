Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Госдуме рассмотрят введение высоких штрафов для электросамокатчиков

В Госдуме рассмотрят введение высоких штрафов для электросамокатчиков

Сегодня Государственная дума России рассмотрит в первом чтении законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения при пользовании электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

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