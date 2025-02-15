Морпехи отбили атаку под Курском, у ВСУ дела плохи: Карта специальной военной операции на Украине на 15 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРежим Зеленского, теряя контроль над фронтом, продолжает бросать украинских боевиков в безнадёжные атаки.