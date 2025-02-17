В США за эти деньги даже ребенка в сад не отдашь: американец подсчитал, сколько надо денег в России на месяц, и был шокирован результатом

Интересная жизнь с Vera Star Вчера по сети разлетелась история о том, как гражданин США Эрик Пичони, который, кстати, у себя на родине отнюдь не бедствовал, восхищается ценами в России и качеством предоставляемых услуг.
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