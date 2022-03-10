Apple и IKEA вошли в список компаний, которые могут национализировать

Глава организации “Общественная потребительская инициатива” Олег Павлов рассказал СМИ о том, что в Правительство РФ и Генпрокуратуру направлен список компаний, которые могли бы быть национализированы из-за того, что они прекратили работу в России.
Глава организации “Общественная потребительская инициатива” Олег Павлов рассказал СМИ о том, что в Правительство РФ и Генпрокуратуру направлен список компаний, которые могли бы быть национализированы из-за того, что они прекратили работу в России.
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