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Apple и IKEA вошли в список компаний, которые могут национализировать

Apple и IKEA вошли в список компаний, которые могут национализировать

Глава организации “Общественная потребительская инициатива” Олег Павлов рассказал СМИ  о том, что в Правительство РФ и Генпрокуратуру направлен список компаний, которые могли бы быть национализированы из-за того, что они прекратили работу в России.

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