Аналитик Сыроваткин заявил, что доллар может достичь 80 рублей после снятия валютных ограничений

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин в беседе с агентством "Прайм" заявил, что после снятия Центробанком России ограничений на продажу гражданам наличной валюты, кроме доллара и евро, курс рубля может измениться, но не глобально — для этого нужны перемены в отношении экспортеров "Ранее Банк России уже смягчил контроль за движением капитала путем увеличения лимитов на переводы денег за рубеж и дважды снизил ключевую ставку", — сказал он.