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Аналитик Сыроваткин заявил, что доллар может достичь 80 рублей после снятия валютных ограничений

Аналитик Сыроваткин заявил, что доллар может достичь 80 рублей после снятия валютных ограничений

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин в беседе с агентством "Прайм" заявил, что после снятия Центробанком России ограничений на продажу гражданам наличной валюты, кроме доллара и евро, курс рубля может измениться, но не глобально — для этого нужны перемены в отношении экспортеров "Ранее Банк России уже смягчил контроль за движением капитала путем увеличения лимитов на переводы денег за рубеж и дважды снизил ключевую ставку", — сказал он.

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