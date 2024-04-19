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Сегодня электричество отключают только в одной Астрахани

Сегодня электричество отключают только в одной Астрахани

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 17:00. В пятницу, 19 апреля, плановые отключения электричества коснутся 11 улиц и переулков Астрахани: Самое короткое отключение продлится 5 часов, самое длительное - 8 часов.

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