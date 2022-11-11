Военное обозрение

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США запросили у Южной Кореи поставку артиллерийских снарядов калибра 155-мм для Украины

США запросили у Южной Кореи поставку артиллерийских снарядов калибра 155-мм для Украины

Южная Корея не поставляла и не намерена в будущем поставлять вооружения и боеприпасы на Украину, оказываемая Киеву помощь ограничивается поставками нелетального оборудования.

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