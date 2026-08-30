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Царьград

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Аятолла Хаменеи призвал Иран сократить зависимость от доллара

Аятолла Хаменеи призвал Иран сократить зависимость от доллара

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи в послании в честь Недели единства призвал сократить долларовые операции, усилить экономику в блокаде США и противостоять планам США и Израиля.

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