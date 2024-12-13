Выход на пенсию в 2025 году: кто сможет оформить выплаты

В 2025 году россияне не будут выходить на пенсию по возрасту. Оформить пенсию смогут лишь отдельные категории граждан: те, кто имеет право на досрочную пенсию, те, кто отложил выход на заслуженный отдых, и те, кто имеет право на социальную пенсию, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.