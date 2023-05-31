Финуполномоченный заявил о снижении в 2022 году числа обращений граждан на 15%

Служба финуполномоченного подвела итоги прошлого года. В этот период она получила 153 168 жалоб от граждан, что почти на 15 % меньше, чем в 2021-м, когда было 179 911, рассказал в интервью «Известиям» главный финансовый омбудсмен Юрий Воронин.