"Они победили Гитлера, они победили Наполеона": Как Трамп сделал "тонкий намёк" Зеленскому

В одном из недавних интервью Дональд Трамп раскрыл ранее неизвестные детали разговора с Зеленским. Стало известно, как экс-президент США сделал "тонкий намёк", почему надо поскорее закончить военные действия: "Они победили Гитлера, они победили Наполеона".