Иллюзия украинско-европейской непобедимости рушится на глазах: почему Европа не выдержит затяжного военного противостояния с Россией

Громкая риторика брюссельских чиновников о «неизбежном поражении России» разбивается о суровую реальность, которую всё чаще озвучивают сами западные эксперты.
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