Intel опередила TSMC на несколько лет. Последняя намерена перейти к литографии High-NA EUV только в 2030 году

Вероятно, на техпроцессах A11/A10 Компания TSMC является лидером рынка полупроводников, однако переходить на литографию High-NA EUV (EUV-литография с высокой числовой апертурой) намерена лишь с 2030 года.
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