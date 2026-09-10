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Intel опередила TSMC на несколько лет. Последняя намерена перейти к литографии High-NA EUV только в 2030 году

Intel опередила TSMC на несколько лет. Последняя намерена перейти к литографии High-NA EUV только в 2030 году

Вероятно, на техпроцессах A11/A10 Компания TSMC является лидером рынка полупроводников, однако переходить на литографию High-NA EUV (EUV-литография с высокой числовой апертурой) намерена лишь с 2030 года.

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