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«Ньюкасл» в гостях победил «Вест Хэм» и догнал «Манчестер Сити»

«Ньюкасл» в гостях победил «Вест Хэм» и догнал «Манчестер Сити»

В Лондоне сыгран матч 28-го тура АПЛ.В Лондоне сыгран матч 28-го тура АПЛ. «Вест Хэм» принимал «Ньюкасл» и потерпел поражение со счетом 0:1.

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