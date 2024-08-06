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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Paddy Power рассчитал ставки на чемпионство «Селтика» выигрышем уже после первого тура

«Селтик» разгромил «Килманрок» (4:0) в первом туре чемпионата Шотландии. После игры британский букмекер Paddy Power рассчитал все ставки на чемпионство «Селтика» выигрышем.

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