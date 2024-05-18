NYT: власти США намерены вывести в космос оружие нового поколения

США намерены развернуть новое поколение средств защиты спутников как на земле, так и на орбите. Об этом пишет New York Times, подчеркивая, что новое оружие также может использоваться для нападения на вражеские орбитальные аппараты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии