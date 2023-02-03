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Нурбек Карабала о Кабардиеве и возможном турнире с «Наше Дело» в Казахстане: «У Маги есть шанс выиграть гран-при»

Президент NAIZA Нурбек Карабала о Магомеде Кабардиеве и совместном турнире «Наше Дело» в Казахстане: «У Маги есть шанс выиграть это гран-при.

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