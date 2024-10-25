58-летняя Синди Кроуфорд похвасталась фигурой в купальнике

Американская супермодель Синди Кроуфорд похвасталась стройной фигурой на фото. Соответствующая публикация появилась на странице ее косметического бренда Meaningful в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).