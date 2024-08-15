Bloomberg: Apple начала разработку роботизированной руки со встроенным iPad

Apple начала разработку домашнего гаджета, напоминающего iPad и роботизированную руку, который станет центральным элементом системы умного дома и будет использоваться в качестве ИИ-ассистента для видеоконференций.
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