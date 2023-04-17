Детей заставили смотреть на полностью обнаженных взрослых в британском телешоу

Новая программа о половом образовании Naked Education стартовала на британском телевидении. Однако сотни местных жителей уже написали жалобы на шоу.
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