Российские активы – единственная козырная карта Европы

Амбиции избранного президента США Дональда Трампа прекратить конфликт России и Украины усилили ожидания мирного соглашения и вызвали шквал обсуждений среди союзников США о потенциальных миротворческих силах и гарантиях безопасности для Киева.
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