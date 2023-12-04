Елена Гнетова встретилась с представителями горнопромышленных предприятий Республики Карелии

30 ноября уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова приняла участие в совещании-семинаре «Горнопромышленный комплекс Карелии» по вопросам состояния и поддержки горной отрасли, изменениям законодательства РФ в сфере промышленной и экологической безопасности и обязательной отчетности в 2023 году.