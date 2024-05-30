"РГ": при движении на машине по лужам есть риск повредить шины

При движении на на автомобиле по большим лужам есть риск повредить покрышки и диск. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на технического директора международной сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.
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