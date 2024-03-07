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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгиев делит лидерство по победам (32) в сезоне НХЛ с Демко. Он отбил 27 из 29 бросков «Детройта»

Вратарь «Колорадо» отразил 27 бросков из 29 в игре с «Детройтом» (7:2). Россиянин одержал 32-ю победу в текущем чемпионате и вышел на первое место среди голкиперов, сравнявшись с Тэтчером Демко из «Ванкувера».

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