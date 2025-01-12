Версоцкий назвал топ мест для посещения в Лиде.

10 января, Лида/Корр. БЕЛТА/. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий в беседе с журналистами на старте ´Марафона единства´, который сегодня принимает город, назвал значимые места, с которыми всем гостям города и участникам проекта обязательно стоит познакомиться, передает корреспондент БЕЛТА.