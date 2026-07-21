Стерненко заявил об увольнении Сырского с поста главкома ВСУ

Александр Сырский уволен с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом на своей странице в соцсети X заявил бывший советник экс-главы минобороны Украины Михаила Федорова Сергей Стерненко.
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