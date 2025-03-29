Петрозаводчане показали места складирования опасных отходов

В городе разрастаются помойки со старыми шинами и другим крупногабаритным мусоромФото: паблик «Подслушано в ПТЗ» В Петрозаводске продолжают выбрасывать в неположенные места старые автомобильные покрышки, относящиеся к отходам четвертого уровня опасности.