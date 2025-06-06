Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Гений естественных наук

Гений естественных наук

К 180-летию со дня рождения выдающегося русского учёного Ильи Мечникова Андрей Селиверстов Илья Ильич Мечников (1845–1916) – один из самых ярких представителей естествознания, гордость русской науки, почетный член свыше 60 российских и зарубежных академий, он стоял у истоков многих научных направлений, таких как эмбриология, зоология, бактериология, эпидемиология, иммунология, антропология.

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