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Трамп заявил о готовности рассмотреть создание базы США в Литве

Трамп заявил о готовности рассмотреть создание базы США в Литве

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит предложение Вильнюса о размещении на территории Литвы постоянной американской военной базы.

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