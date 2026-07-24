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Царьград

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«Британцы молча уплыли»: русский фрегат «Неустрашимый» ответил на вызов Лондона

«Британцы молча уплыли»: русский фрегат «Неустрашимый» ответил на вызов Лондона

Москва решила ответить на смену караула в Лондоне.«Царьград» пишет, что новый премьер Британии придерживается того же курса и Москва решила ответить.

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