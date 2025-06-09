Украинские дроны поразили завод в российском тылу

Интересно, а не пересекает ли эта атака какую нибудь красную линию? Не нужно ли снова серьёзно озаботиться? Сурово ответить, произнести речь и грозно нахмуриться?

Н

НС

в Новочебоксарске раньше производили... Не буду писать ЧТО. Кто знает - сам догадается. Хорошо бы восстановить это производство и по говнюкам влепить. Чтобы жизнь мёдом не казалась. А то вконец скакуасы охуели и пора их отучать. А на разные конвенции насрать - так как Американцы их не ратифицировали и не соблюдают.