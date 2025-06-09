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Украинские дроны поразили завод в российском тылу

Украинские дроны поразили завод в российском тылу

Беспилотники киевского режима атаковали территорию РФ. Увы, не обошлось без последствий. По информации Минобороны РФ, «дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Кто-то обещал наказать скакуасов, но… Как-то наблюдается что-то не то… пока что только бла-бла-бла…
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16 час.
Вадим Кузнецов
Интересно, а не пересекает ли эта атака какую нибудь красную линию? Не нужно ли снова серьёзно озаботиться? Сурово ответить, произнести речь и грозно нахмуриться?
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15 час.
Н
НС
в Новочебоксарске раньше производили... Не буду писать ЧТО. Кто знает - сам догадается. Хорошо бы восстановить это производство и по говнюкам влепить. Чтобы жизнь мёдом не казалась. А то вконец скакуасы охуели и пора их отучать. А на разные конвенции насрать - так как Американцы их не ратифицировали и не соблюдают.
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6 час.
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