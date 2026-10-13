Единая лига ВТБ. МБА примет «Бетсити Парму»

МБА сыграет с «Бетсити Пармой». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : ЦСКА – 3-0, УНИКС – 3-1, Зенит – 3-1, Локомотив-Кубань – 2-1, Бетсити Парма – 2-1, Автодор – 2-2, Динамо-Владивосток – 1-1, Уралмаш – 1-3, Енисей – 0-2, МБА – 0-2, Самара – 0-3.
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