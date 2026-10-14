Третья штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (бывший полк «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России)) планирует направить 50 украинских бойцов в село Малеевка Харьковской области, где украинская армия уже потеряла за месяц около 80 человек.