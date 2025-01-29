20+ историй о том, как отношение к животным раскрывает людей с новой стороны

Домашние животные — это целая вселенная эмоций и привычек, и каждый человек видит ее по-своему. Кто-то души не чает в кошках, кто-то обожает собак, а кто-то вообще не понимает, зачем терпеть шерсть на диване.
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