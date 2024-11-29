Сан-Стефанский мир или Клубок новых противоречий

Подписание Сан-Стефанского мира Лучше Порта, чем хаос? Продолжим начатый в статье «На пути к Берлинскому конгрессу или Страсти по Болгарии» цикл бесед, посвященных разгоревшимся в германской столице дискуссиям и их предыстории.