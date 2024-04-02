Создатели серии Like a Dragon (Yakuza) готовятся провести прослушивание для новой игр...

Создатели серии Like a Dragon (Yakuza) готовятся провести прослушивание для новой игры. Но это точно не Yakuza Kiwami 3Sega и Ryu Ga Gotoku Studio проведут прослушивание, чтобы найти актеров и актрис для новой игры Like a Dragon, хотя это будет не Yakuza 3 KiwamiЧитать дальше → источник.