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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатели серии Like a Dragon (Yakuza) готовятся провести прослушивание для новой игр...

Создатели серии Like a Dragon (Yakuza) готовятся провести прослушивание для новой игр...

Создатели серии Like a Dragon (Yakuza) готовятся провести прослушивание для новой игры. Но это точно не Yakuza Kiwami 3Sega и Ryu Ga Gotoku Studio проведут прослушивание, чтобы найти актеров и актрис для новой игры Like a Dragon, хотя это будет не Yakuza 3 KiwamiЧитать дальше → источник.

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