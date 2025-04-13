Симоньян: конфликт на Украине может закончиться в 2025 году

Конфликт на Украине может завершиться уже в 2025 году. Свой прогноз главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян озвучила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».