Ольга Шевцова: 15 апреля отмечается День экологических знаний

15 апреля отмечается День экологических знанийМинприроды Крыма поддерживает и проводит различные акции, конкурсы (о них я регулярно пишу у себя на странице), уроки и семинарыНаша цель – рассказать людям всех возрастов о важности сохранения окружающей среды!Мы рады видеть на высадках деревьев и … .