«Ъ»: В России почти в девять раз выросла заболеваемость коклюшем

Заболеваемость коклюшем в серьезной мере увеличилась на территории Российской Федерации. Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики, если в 2022 году было зафиксировано 3,1 тысячи случаев, то в прошлом году (с января по октябрь) количество инфицированных находится на отметке в 27,8 тысячи человек.