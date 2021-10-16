В Курганской области местный житель подозревается в незаконной рубке лесных насаждений

Сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции, а также уголовного розыска отдела МВД России по Кетовскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 53-летний местный житель, который организовал незаконную рубку лиственных деревьев.
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