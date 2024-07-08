Водителей предупредили, за какое нарушение могут штрафовать ежедневно

В этом году может заработать система распознавания водителей, которые ездят без страховки — за это нарушение могут штрафовать ежедневно, предупредила директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева в комментарии для «Прайма».
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